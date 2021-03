Loomad tsirkuses? NELI põhjust, miks seda mitte toetada

Metsloomade tsirkuses kasutamine keelustati Eetis mõne aasta eest, kuid mitmes riigis on see julm meelelahutus endiselt lubatud. Miks on loomakaitsjad, loomaarstid ja paljud teised loomade heaolust hoolivad inimesed metsloomade tsirkustes kasutamise vastu? Loomade eestkoste organisatsioon Loomus on kirja pannud neli mõtlemapanevat põhjust, miks ka sina peaksid selle vastu olema.