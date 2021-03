Kas saad aidata? Kiisupoiss Aramis valvab meid pilvepiirilt, kuid tasuda on jäänud viimane kliinikuarve

"Aramis oli üks vapper ja võitlejahing. Oma hoiukodus elas ta mitmeid aastaid ning on selge, et ta oli seal väga hoitud ja armastatud. Kahjuks ei olnud Aramis noor kiisulaps, kes saanuks elada aastakümneid armastatud perekonnaga.. Probleeme kiisupoisiga oli vähe. Aga nüüd lõpus, kui Aramise suuseisund muutus juba kehvemast kehvemaks, oli aeg teha uuringud. Seal aga selgus, et Aramise süda on kahjuks haige..

Sellegipoolest võtsime vastu riski ja tegime inhalatsioonianesteesias kiisupoisile suuoperatsiooni, et põletik taanduda saaks ning et Aramis taas end kergemalt tunda saaks. Operatsioon möödus edukalt ning selle kogumaksumuseks kujuneski 478.58€ Kahjuks peale operatsiooni aga ilmnesid probleemid, mis Aramisele ka saatuslikuks said..

Söögiisu kadus, kiisuhärra muutus aina loiumaks ja kehvemaks ning nii veetis ta mitmeid päevi nii Loomade Kiirabis kui ka hoiukodus, toitmine käis sondiga ja ehkki me teadsime, et see nii jääda ei saa, oli raske võtta vastu otsust.. aga me pidime seda tegema. Aramis, see ei olnud kerge otsus. Ei Pesaleidjale, ammugi mitte Sinu hoiukodule.

Nüüd valvab Aramis meid kõrgelt pilvepiirilt ja loodame, et ta lööb ka vaikselt nurru. Loodame siiralt, et nüüd on tema valu möödas ja enesetunne taas hea. Aga Aramise suuoperatsiooni arve vajab siiski tasumist. Just selleks, et me saaksime ikka ja endiselt aidata meie koostöökliinikutes ka teisi abivajajaid, sest meie hoole all on neid ju mitmeid sadu.."

Annetust Aramise viimase kliinikuarve tasumise jaoks on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50€

900 0915 - kõne hind 15€

900 0905 - kõne hind 5€

Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Või tehes annetuse Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun "Aramis"!