ŠOKEERIVAD KAADRID | Kalakasvatuse lõhed surevad täidest puretuna ja silmitult

Šotimaa on suuruselt kolmas tehistingimustes kasvatatud lõhe tootja (2019. aastal toodeti umbes 38 miljonit kala) ja nad ekspordivad enam kui 50 riiki, sealhulgas Eestisse. Ühekuningriist imporditi 2019. aastal Eestisse ligi 1800 tonni lõhet. Šoti valitsus on 2030. aastaks lubanud suurt tööstusharu laiendamist.

Salajane uurimine ja sellega seoses täna avaldatud aruanne „Veealused puurid, parasiidid ja surnud kalad: miks on Šotimaa lõhekasvatuse laiendamise seiskamine hädavajalik" („Underwater Cages, Parasites & Dead Fish: Why a Moratorium on Scottish Salmon Farming Expansion is Imperative"), mille avaldas üle 30 organisatsiooni, sealhulgas loomade eestkoste organisatsioon Loomus, paljastab paljude Šotimaa lõhefarmide karmi reaalsuse.

Uurimist juhtis loomakaitseorganisatsioon Compassion in World Farming International ning 2020. aasta septembrist novembrini uuriti kokku üle 22 kasvanduse. Selleks kasutati nii droonitehnoloogiat kui ka veealuseid sukeldujaid. Mitmes neist kasvandustest leidsid uurijad ulatusliku lõhetäidega nakatumise ja suure suremuse. Lisaks leiti kaladest pungil veealused puurid, kus neil looduslikel rändajatel pole muud teha kui kitsastes tingimustes sihitult ujuda. Nendes tingimustes surevad koguni veerand kaladest enne hukkamiseni jõudmist.

„Lõhed kannatavad julmades veealustes kalafarmides ning kogutud andmed on šokeerivad isegi kogenud uurijatele," sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing „Salaja filmitud videos on näha haiged lõhed, kellel puuduvad silmad või suured liha- ja nahatükid ning keda söövad elusalt lõhetäid. See on täiesti lubamatu. Lõhed on tundlikud olendid, kes ei peaks sedasi kannatama. Peame viivitamatult tegutsema, et Šoti lõhekasvatuse laiendamise plaanid lõpetataks."