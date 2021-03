FOTOD | Esmakordselt Eestis annavad kassid joogatunde

Kassikohvik Nurri on Tallinna kesklinnas tegutsenud juba üle 6 aasta. Aeg-ajalt mõtlesime proovida maailmas väga populaarseid kassijooga tunde ka meie kohvikus, aga teoks sai see mõte alles nüüd, kui koroona andis aega uusi tegevusi katsetada. Eestis on kassijooga esmakordne.

Kassijooga on joogatund kasside keskel. Praegu on võimalik tunde läbi viia Zoomi keskkonnas. Aurora joogastuudio õpetaja Triinu Jõhve on Kassikohvikus kiisude keskel ja näitab harjutusi ette, joogahuvilised saavad kodus trenni kaasa teha ja ka Nurri kiisude tegemistele kaasa elada. Logime joogatundi 5 minutit enne joogatamist sisse, et kiisusid vaadata. Nurri kohviku kassijooga tund toimub kolmapäeviti kell 12-13. Kellele see aeg ei sobi, saab tunnis osaleda järelvaatamisega.

Joogaharjutused hakkavad igas tunnis erinema, aga tasemelt sobib see kõigile kiisusõpradele, kellest osad on joogat juba aastaid teinud ja teised alles alustavad.

Esimese joogatunni tagasiside klient Katrinilt:

"Joogatund oli väga vahva! Nii mõnus venitus ja pärast arvutitoolile tagasi istudes oli kohe vabam ja lõdvestunum tunne. Triinu on nii tore, positiivne ja motiveeriv instruktor! Lihtne oli tema juhiste järgi toimida isegi ekraani vaatamata (ma kunagi olen natuke joogatanud, nii et enamus harjutusi tuttavad). No muidugi "segav faktor" oli, et vahepeal ikka vaja kiisusid ka vaadata. Väga meeldis, et igast harjutusest oli palju variante ja igaüks sai sobiva valida. Mõnikord võib-olla oleks mõnes asendis võinud isegi kauem olla. Teisest küljest võib minu poolest mõnesse tundi lisada ka mõne "lihaselisema" harjutuse - a la sõdalased jne. Aga tegelikult meeldib väga, et põhirõhk on venitusel. Igal juhul ootan juba homset tundi!"

Esimene kassijooga tund on juba toimunud, homme on võimalus osaleda teises tunnis. Tänu kiisudele ei tea kunagi, mis täpselt toimub, aga see ootamatus annab tunnile ainult sära juurde!