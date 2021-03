Kauni kasuka ja erksa kuulmisega Neebel võiks sõbraks olla ka lastele

Neebel on kuldses keskeas kassipoiss - vanust on tal umbes 8 aasta ringis. Neebel on väga mänguline ja sotsiaalne kass. Saab teiste kassidega läbi, kuid oma kodus( toas) soovib olla üksinda. Talle meeldib käia õues ja on traksidega jalutuskäikudega harjunud. Autode ja muu müra suhtes on Neebel väga ettevaatlik ja oskab end hoida.