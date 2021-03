Kevadpäike meelitab puugid välja: milline puugitõrjevahend sobiks sinu lemmikule kõige paremini?

Tõsiasi on see, et ükski puugitõrjevahend ei taga täielikku kaitset ning veterinaaride ja lemmikloomaekspertide sõnul võib kindluse mõttes erinevaid vahendeid omavahel ka kombineerida. Kuid siin on üks kuldreegel: keemial põhinevaid tõrjevahendeid korraga kasutada ei tohi! „Näiteks kui kasutad keemilist parasiidivastast kaelarihma, siis võib samal ajal kasutada ka ultrahelil töötavat ripatsit või näiteks looduslikke aroomiõlisid. Kindlasti ei tohi korraga kasutada näiteks keemilisi tilku ja keemilist kaelarihma, sest nii võid sa oma lemmikule hoopis mürgituse põhjustada!" hoiatab lemmikloomapoodide keti KIKA jaekaubanduse juht Ksenia German.

Peamised puugitõrjevahendid ongi puugirihmad, tilgad, pihustid, ultraheli ripatsid ning putukaid tõrjuvad looduslikud õlid. „Sealjuures ka kaelarihmade puhul on kaks kategooriat: keemilisel koostisel põhinevad ja naturaalsed," lisab Ksenia German, kelle sõnul on just kaelarihmad loomaomanike seas üsna levinud, sest need on väga tõhusad ja neid on mugav kasutada. Jätkuvalt populaarsed on ka parasiite tõrjuvad tilgad - eriti soovitatakse neid kutsikatele ja kassipoegadele, kes pole veel piisavalt suured, et rihma kanda.

Ultraheliga parasiite tõrjuvaid kaelaripatseid ostavad mõned loomaomanikud puugirihmale või -tilkadele täiendavaks kaitseks, aga ühtlasi on need eelistatud loomaomanike seas, kes kemikaale soovivad vältida. „Ultraheli ripatseid on ääriselt lihtne kasutada. Need annavad helisignaale, mida loomad või inimesed ei taju, aga mis võtavad puukidelt ja parasiitidelt koordinatsioonivõime ning nad ei suuda enam looma külge kinnituda," selgitab Ksenia German ultraheliripatsite tööpõhimõtet.

Nagu inimestele, on ka loomadele saadaval putukatõrjepihustid, mida enne jalutuskäiku lemmikloomale peale pihustada. „See lahendus sobib ehk eeskätt enamasti linnakorteris elavatele loomadele, kes igapäevaselt metsikus looduses ei liigu. Samas koertele, kes suvel suure osa ajast aias veedavad, ma soovitaks mugavuse mõttes siiski pidevama kaitsega tõrjevahendit, et ei peaks pidevalt koera üle pihustama," leiab Ksenia German. Muuseas - soovi korral saab putukatõrjevahendeid ka ise kokku segada! Ksenia Germani sõnul tuleb selleks lihtsalt leida naturaalne aroomiõli, mis sobib ka lemmikloomadele ning tõrjub putukaid - näiteks sidrunhein, lavendel või eukalüpt. Loomadele ohutuid aroomiõlisid tasuks kindluse mõttes otsida lemmikloomapoodidest.