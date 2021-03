Dokumendid tahtsid vahetamist? Tartu passilauda külastas kass

"Kui Miisu passilauda jõudis, oli uks veel suletud. Ta hoidis eeskujulikult küll distantsi ja järgis kõiki seatud piiranguid, kuid ta ei teadnud, et suurema jao dokumenditoiminguid saab teha pikemat jalutuskäiku ettevõtmata mugavalt ka oma kodus," kirjeldab prefektuur ühismeedias ning tuletab meelde, et dokumenditaotlusi saab esitada kontaktivabalt https://etaotlus.politsei.ee/ekpid/login

Prefektuuri väitel pole kassi saatuse pärast vaja muretseda, kuigi too politseiniku lähenedes minema silkas. Juhul, kui loom abi peaks vajama, on politseinikud valmis seda pakkuma. "Hoiame silmad täna ses kandis eriliselt avatud, kui peaks juhtuma, et kassike tagasi tuleb ja meie abi vajab," lubab prefektuur. "Oleme varemgi siin-seal looma- ja linnuriigi esindajatele abiks olnud - näiteks oli ükskord piiripunkti lähiselt pikali üks linnuke, kelle piirivalvur üles noppis ja siis ta oma käelt taevalaotuse poole lendu aitas. Kord märkasid politseinikud Põlvamaal keset teed ukerdavat punast kiisupoega, tema aitasime ühes varjupaigaga loetud tundidega uude armastavasse koju. Ka on politseimaja juurest varju otsinud rebasepere, kelle ühes päästjatega tagasi loodusesse aitasime ning paaril korral on politseinikel olnud juhust üle Riia tänava aidata pardiperet."