Lambipesasse takerdunud ja päästetud kass Paksu taastub šokist pööningul

Mõne päeva eest pidid päästjad appi ruttama kiisule, kes Pajusis räästa alla kinni jäi. Uudishimulik loom oli püüdnud end räästa all asuvast tühjast lambipesast läbi pressida, kuid see ei õnnestunud. Nõnda tuli perenaisel Ellenil päästjad kohale kutsuda.

„Ma hakkasin teda õues kutsuma. Kass näugus kenasti vastu, aga vaatasin, et ta ei pääse ei siia- ega sinnapoole," kirjeldab Ellen teisipäevaseid sündmusi. „Mõtlesin, et mida ma teen. Abikaasa on tööl, ise olen üksi. Kui ma lähen pööningule, ei saa teda ju ikka kätte. Uskumatu, et pea mahtus sellest august läbi. Siis ma helistasingi päästeametisse. Poisid tulid ja päästsid ta ilusti ära."