JÕHKRAD KAADRID | Jalahoobid ja elektrilöögid - nii kasvatavad koeri Soome koertetreenerid

Videod on salaja filmitud Soome Saksa Lambakoerte Ühingu ja selle alamliitude korraldatud koolitustel. Saksa Lambakoerte Ühing on Soome suurim tõukoerte ühing, mis on keskendunud ainult ühele tõule. Videotel on näha teenistuskoerte treenimist spordialana, mis on tuntud kui IGP või Schutzhund. Koeri ei treenita teenistuskoerteks, vaid tegu on pelgalt hobiga. Materjali hulk näitab, et vägivaldsed meetodid ei piirdu ainult mõne koeraomanikuga, vaid vägivaldse treenimise kultuur on IGP harrastajate seas laialt levinud.