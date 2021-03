Tõtta appi: noor kassiema poegadega tahab puurist välja

Hetkel aga on olukord selline, et sealne hoiukodu vajab abi - Lumi-Liisi pisikesed tahavad ilusti ja rõõmsalt suureks kasvada, aga hetkel pole noorperel kusagil mujal olla kui puuris, sest hoiukodus on veel üle 30 karvakera ja pisikesi kiisusid ähvardavad iga päev aina uued ja uued ohud, rääkimata siis sellest, et puur pole ühegi kassitite jaoks õige koht.