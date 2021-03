9 märki sellest, et su küülik või näriline vajab arstiabi

1.Tõmblused, imelikud ebamäärased hüpetised (mitte popcorning merisigadel, see on õnne märk!)

Näriline või küülik, kes ei ole söönud kauem kui 12 tundi, peab kiiremas korras pääsema arsti vastuvõtule. Suureks abiks omanikule oleks regulaarne loomade kaalumine. See on kõige kergem viis aru saada, et loomaga on midagi valesti. Ka regulaarsed , nt iga poolaastat, arstlikud ülevaatused aitavad loomal tervena püsida.

.Loomulikult, on ka väga järsult tekkivaid haigusi. Ka sellisel juhul aeg on ülitähtis. Mida kiiremini te loomaga arsti juurde jõuate, seda suurem on lootus, et loom saab terveks. Ainult arst saab pärast looma ülevaatust ja uuringuid tuvastada, milles probleem on ja määrata õige ravi. Väga sarnased sümptomid võivad esineda väga erinevate haiguste juures.



Kõik loomakliinikud ei teeninda närilisi ja küülikuid, seega tasub varakult selgeks teha, milliste poole on võimalik pöörduda.