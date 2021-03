Kurb statistika: kasside arv varjupaikades üha kasvab

Hüppeliselt suurenes see 2016. aastal, kui asusime tegutsema Tallinnas . Järgnevatel aastatel, mil varjupaikade arv ei muutunud, varjupaika sattunud kasside hulk ikkagi tasapisi kasvas. 2020. aastal, kui varjupaikade arv muutus ühe võrra väiksemaks, ei toonud see kaasa märkimisväärset kasside arvu kahanemist. Siit saab järeldada ainult üht - olukord ei parane, vaid läheb aina hullemaks. Abivajajaid satub varjupaika aina rohkem ja rohkem ning üheks põhjuseks on kontrollimatu paljunemine. Varjupaika jõudnute arv võib tõusta veel selle tõttu, et inimesed märkavad ja hoolivad rohkem ning hädasolijatest antakse varjupaikadele rohkem teada.

Lisaks on suurenenud eraisikutelt varjupaika vastuvõetud kasside arv. Suures osas on need juhtumid seotud omaniku surmaga ja loom jääb pärijatel üle. Muud juhtumid on tulenenud elukorralduse muutustest või tervislikust seisundist. Iseenesest on see positiivne, et juhtumi korral otsib omanik abi, mitte ei hülga oma looma. Samuti näitab positiivset kasvutrendi eraisikutelt vastuvõetud kiibistatud kasside hulk. Kui 2017. aastal moodustas see neljandiku, siis 2020. aastal olid juba pea pooled omanikule kuulunud kassid varjupaika jõudes kiibistatud.