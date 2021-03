Hukule määratud! Rumalate nunnupiltide tegemine põhjustab loomapoegade surma

Loomapäästegrupini on jõudnud esimesed teated jänesepoegadest, keda kas naiivsusest või puhtast egoismist käperdama on mindud. Paraku tähendab see loomahakatisele pea kindlat surma või inimese meelevalda sattumist.

Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner tõdeb, et inimeste rumalusel pole piire. "Lollid inimesed, kes tunnevad vajadust nunnupilte teha ja seejärel hetkelise populaarsuse saavutamise "abivahendi" taas metsa alla panevad. Hukule määratud, sest vale lõhn tite juures peletab vanemad eemale.Veel lollimad inimesed, kes arvavad kõigist kõike teadvat tarivad metsloomapojad oma koju ja söödavad nad valetoiduga surnuks. Hurraa!" loetleb ta.

Valner toonitab, et metsloomadest tuleks eemale hoida ning jälgida neid distantsilt, see pakub täpselt samasuguse elamuse. "Pole vaja kusssutada-nunnutada - see on metsaasukatele vaid kurjast. Olgu veel mainitud, et isegi õppinud ja õigesti hoolitsevate inimeste juures kipuvad metsloomad tegelikult väga tihti surema. Midagi pole teha ja isegi oma suures tarkuses oleme siiski rumalamad kui nende pärisvanemad," kinnitab ta.

Erandjuhud on need, kui loom on ilmselgelt hätta sattunud - näiteks sõiduteel. Ka siis on mõistlikum pöörduda mõne loomakaitseorganisatsiooni poole, kellel on kogemus metsloomadega toime tulemises.

Valneri sõnul on tänavune hooaeg ka hülgepoegaderohke, kuna tingimused poegimiseks olid ideaalsed. "Panen teile südamele: ärge minge lähedale selfitama. Las nad olla rahus. Te ju ise ka ei tahaks, et mingid segased teie enda beebit kogu aeg väntsutaksid ning temaga sotsiaalmeedia tarbeks egoistlikult fotosid klõpsiksid. Eks ole?" ütleb ta. "Või siis silitage ja musitage, aga ärge pärast hädaldage ega nõudke "ohtlike" hülgebeebide tapmist, kui ilma nina või näputa jäite! Lisaks on hüljestel suus selline bakter, mis inimese paranemise õite vaevaliseks ja keeruliseks teeb. Kasutage aju, see tuleb alati kasuks."