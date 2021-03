Kemikaalivaba puugitõrje lemmikloomale? Ekspertide sõnul on lahendused olemas

„Enamasti on keemilised vahendid vastunäidustatud vanematel loomadel, kellel on juba erinevad vanusega kaasuvad haigused, kuid tavapärased on ka need neljajalgsed, kelle keha lihtsalt ei talu kemikaalide aktiivosakesi. Sealjuures võib äge allergiline reaktsioon olla looma jaoks äärmiselt ohtlik. Palju on ka neid loomi, keda vaevavad autoimmuunhaigused, mistõttu peavad nende omanikud leidma loodusliku alternatiivi,“ selgitab veterinaar.

„TICKLESSi ripatsid sobivad ka kõige tundlikumatele loomadele, nii noortele kui ka vanadele, ning nende abil saab kaitsta ka näiteks tiineid koeri ja kasse. Väike ja mugav ripats toimib 1,5 meetri raadiuses ja see kestab kuni aasta. Kõige mõistlikum oleks ripatsit ka kodus mitte eemaldada, et kaitse oleks võimalikult tõhus,“ ütles Ausmane.

TICKLESSi tehnoloogiat on ka teaduslikult testitud. Itaalia Camerino ülikooli veterinaarmikrobioloogia ja nakkushaiguste laboratooriumi analüüs kinnitas, et tehnoloogia pakub nii loomadele kui ka inimestele puukide eest ülimalt tõhusat kaitset. Seetõttu saabki ultraheliripatseid kasutada nii neljajalgsete sõprade kui ka teiste pereliikmete kaitsmiseks, sest need on ohutud isegi imikute jaoks!

TICKLESSi ultraheliripatsid on kaasaegne ja loodussõbralik kaitsevahend, mis on lõpuks saabunud ka Eestisse. Sealjuures on ripatsid saadaval nii koertele ja kassidele kui ka inimestele! Ripatsid on täiesti ohutud, ei sisalda kemikaale, on lõhnavabad ja nende tekitatud heli inimene ega loom ei kuule.

Näiteks on saadaval BEAPHARi bioloogilised kaelarihmad, mis on tehtud looduslikest materjalidest ja ainetest ning suudavad tõhusalt tõrjuda puuke koguni nelja kuu jooksul. KIKA asjatundjad soovitavad ka naturaalsest merevaigust tehtud PET BUTIQUE’i kaelarihmasid, mis liikumisel tekitavad karvkattes staatikat, mistõttu on parasiitidel keerulisem looma külge kinnituda. Lisaks aitab puuke ja kirpe tõrjuda ka naturaalse merevaigu lõhn.

Enne jalutuskäike saab lemmiklooma täiendavalt üle pihustada ANIBIO või BEAPHARi looduslikel putukamürkidel põhineva parasiidivastase spreiga.

Loodusravimite pooldajad hindavad kõrgelt eeterlikke õlisid. KIKA poed pakuvad A’SCENTUALSi tootesarja aroomiõlide segusid INSECT REPELLANT ja INSECT ASIAN SHIELD, mis on spetsiaalselt mõeldud parasiitide looduslikuks tõrjumiseks. Määrides neid õlisegusid oma lemmiku kaelale, kaitsed oma looma nii lestade kui ka teiste hammustavate putukate eest ja need on ülitõhusad just pikematel jalutuskäikudel.

Looduslikke kaitsevahendeid eelistavate lemmikloomaomanike jaoks on KIKA poodides koguni eraldi sektsioon Roheline Apteek, mis pakub valikut orgaanilistest ja looduslikest toodetest – sealt leiab nii puugi- ja parasiiditõrjevahendeid kui ka muid tervisetooteid. Suurepärane valik inimestele, kes eelistavad loodustooteid või kelle lemmik lihtsalt ei talu kemikaale.

Loomulik kaitse – igapäevane puugikontroll

Veterinaar Kamile Ausmane sõnul tuleks keemiliste toodete kaitsest loobudes lisada looduslikele kaitsevahenditele veel üks täiendav kaitse, mis ei maksa midagi, aga on äärmiselt tõhus!

„Puugihammustusest tekib nakkus kahe päeva jooksul – mida varem sa puugi avastad ja eemaldad, seda väiksem on risk, et su lemmik talt mõne haiguse saab. Pärast igat jalutuskäiku harja oma koer üle ja kui leiad puugi, siis eemalda see pintsettide või spetsiaalsete puugitangidega. Just igapäevane puugikontroll on üks tõhusamaid viise oma loomale loomuliku kaitse tagamiseks,“ soovitab kogenud veterinaar.

Kuna tänapäeval hoolivad üha enamad inimesed ökoloogilisusest ja jätkusuutlikkusest, on ka orgaaniliste ja looduslike toodete valik järjest laiem. Valides õiged kaitsevahendid ja kasutades neid samal ajal, saad kaitsta oma neljajalgset sõpra puukide ning nendega seonduvate haiguste eest. KIKA lemmikloomapoodide spetsialistid aitavad meelsasti leida sinu lemmiku jaoks kõige tõhusama ja sobilikuma puugitõrje.