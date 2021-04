Häirekeskus käivitas looma- ja linnuhooaja alguse puhul ootamatu pilootprojekti

Igal kevadel tõuseb Häirekeskuses hüppeliselt loomi ja linde puudutavate kõnede arv. Loomad on aktiivsemad ja esimesi samme teevad äsjasündinud linnu- ja loomapojad. Esimene ja igati inimlik reaktsioon on inimeste soov neid päästa, aga paraku ei pruugi loomalapsed sugugi päästmist vajada. Sel aastal otsustas Häirekeskus kaasata eksperdid, kel on sel teemal erakordselt suured taustateadmised.