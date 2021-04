Kevad käes! Vaata otsepildist, millega tegeleb kuldnokapaar

Alates 27. märtsist toimetab pesakastis juba kuldnokapaar, kes on toonud pesakasti pisut pesamaterjali – see kinnitab, et nad on võtnud pesakasti omaks. Kindlasti tasub ka kuulata ülekandest kostvat värvikat kevadist kuldnokalaulu ning heita pilk kaamera kaudu pesakasti ka õhtul pimenedes – mõlemad kuldnokad käivad pesakastis ka ööbimas.