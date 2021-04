Koera peksmine, kassi tulistamine - ära vaata vägivalda pealt!

Üksnes ELSile on laekunud sellel aastal 72 loomade väärkohtlemise teadet. „Tavapärased teated väärkohtlemisest on puudulikud pidamistingimused ja ravi või hoolduse mitte võimaldamine, kuid viimasel ajal on järjest rohkem jõudnud meieni teateid, kui ka sotsiaalmeedias levinud lugusid loomade löömise, peksmise, hülgamise, rihmaga poomise ja lausa tulistamise kohta. Looma vägivaldne kohtlemine ei ole üheski olukorras põhjendatud, välja arvatud juhul kui tuleb ennast looma poolt algatatud rünnaku eest kaitsta," lisas ELSi otsese abistamise juht Kaisa Kamm.

Kõige värskem teade, mis sellel nädalal ELSini jõudis, puudutab kassi tulistamist. Tõsi omanikud ei tohi oma loomi hulkuma lasta, seda keelab seadus ning paljudele maa ja aia omanikele ei meeldi kui nende territooriumil võõras loom luusib. Kuid see ei tähenda, et looma võib vigastada või talle muud moodi valu põhjustada.

Kuna sageli on looma väärkohtlejaks just looma enda pereliige, kelle eest loom ise ennast kaitsta ei taha või ei saa, siis on tema ainsaks variandiks, et vägivallast pääseda, kõrvaline silm või kõrv, kes vägivallatsejast teada annab. „Kui märkad kedagi looma vääralt kohtlemas, siis tasub kohale kutsuda politsei ja samal ajal ka toimuvat filmida, kuna politsei saabudes võib olla loomavastane tegevus lõppenud või omanik koos oma loomaga ära läinud. Juhtunu filmimine annab võimaluse toimunut tõestada ka takkajärele. Tagantjärgi avalduse tegemiseks või toe saamiseks võib pöörduda ka Eesti Loomakaitse Seltsi poole," soovitab Kamm.