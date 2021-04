10 nippi, kuidas dresseerida täiskasvanud koera

7.Pea silmas koera füüsilist seisundit Kui koer on juba eakam või tal on millegi vastu allergia, ära pane talle suurt koormust. Kui ta keeldub näiteks istumast, võiks üle vaadata, kas tema puusadega on kõik korras.

8.Väldi närvilist õhkkonda

Kui on kindlad asjad (lõhnad, müra), mille puhul tead, et need muudavad koera närviliseks, on mõistlikum neid vältida.