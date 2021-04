ILSE BLOGI | Unistama metsateele, meelerännakule Hispaaniasse

Töö tegemine on selle juures muidugi raskendatud, nii pean endale uuesti meenutama, et sõna "ei!" ei lausuta õrna ja heleda häälega, otsekui vabandades, vaid et jumal teab kust tuleb enesele leiutada siiski mingigi autoriteet. Ülejäänud kari on vahepeal tulnud geniaalsele mõttele paigutada Ilse pesa aknalauale, kuhu hea õnne korral paistab päeval päike ja kus on ideaalsed võimalused naabrivalvega tegelemiseks. See pisut päästab.