IMELISED FOTOD | Vaata Tallinna loomaias koorunud habekotka sirgumist

Munast väljunud märga tibu masseeriti ja hõõruti kergelt hambaharjaga, et udusuled paremini avaneksid. See on tibu termoregulatsiooni jaoks väga oluline. 2. veebruaril munetud muna hauti välja inkubaatoris, et anda habekotkapaarile võimalus uuesti muneda.