Soov kasside eest hoolitseda päädis kiisupoja uputamise ja politsei sekkumisega

MTÜ sai mureliku kirja seoses Kaalepi ühe kortermaja kassipidamise ja nende ohjeldamatu paljunemisega. Vabatahtlikud suundusid kohe ka olukorda kontrollima ning märkasid mitut kassi kortermaja ümbruses tegutsemas. Toitjaga vesteldes selgus, et üks kassidest on ka tiinuse lõppjärgus. See kiisu õnnestus päästjatel ka kohe kaasa viia ning leppida nii toitja kui vallaga, et MTÜ aitab kassid kinni püüda, ent ei suuda kassiderohkuse tõttu neid ei majutada ega nende eest tasuda.