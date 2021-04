Bibi Laura Petolai

Bibi sattus proua kätte, kes teda hulkuvaks kassiks pidas ning loomakliinikusse steriliseerimisele viis. See, et kassilt on emakas juba eemaldatud, selgus alles lahti lõigates. Trauma jäänuks olemata, kui kassi kiipi oleks kontrollitud.