Loomaarsti soovitused: 5 nippi, et stressis koer ei muutuks ohtlikuks

McCormack nendib, et kui piirangud lõdvenevad, võib koera jaoks stressi tekitada liiga suure hulga inimeste nägemine - ta pole sellega lihtsalt harjunud. Ka kõige paremini kasvatatud neljajalgsed võivad käituda ootamatult, kui tunnevad end ohustatuna või lõksus. Et selliseid olukordi ennetada, jagab ta portaalis tail.com mõned nõuanded.

Eriti oluline on see varjupaigast adopteeritute puhul. Las ta kogeb rahulikus keskkonnas suhtlemist võimalikult paljude inimeste ja loomadega. Oluline on teada, et traumaatilise minevikuga koertel võib olla ootamatuid päästikuid, mis vallandavad kaitsekäitumise. Koerad, kes saavad hästi läbi liigikaaslastega, ründavad harvemini ka inimest.