Karjääripööre: pensionile saadetud narkokoer Siljast sai hoopis koroonadetektiiv

„Tutvusime Siljaga umbes 8 aastat tagasi, kui Tallink Silja OY toetas Soome tolliameti lõhnatuvastuskoerte teenistust. Toona oli tolliametil kombeks, et sponsor sai valida, kas nad soovivad nii-öelda maskotikoera ning nii juhtuski, et Silja Line 'i Facebooki lehel fännide seas korraldatud nimekonkursi tulemusena sai koera nimeks Silja. Elasin aastate jooksul Silja tegemistele kaasa ja tegime ka tema tegemistest mitmeid sotsiaalmeedia postitusi. Juba üsna alguses uurisin Silja koerajuhi käest, et mis saab Siljast, kui ta pensionile saadetakse ning vastuseks kõlas, et Siljast võib saada koguni sinu enda pereliige, kui sa soovid ja nii lõpuks läkski," rääkis Marika.

Silja jäi oma narkokoera teenistusest pensionile seitsme aastaselt 2019. aastal, olles erakordselt heas vormis ja aktiivne. Silja oli kogu oma senise elu jooksul harjunud pidevalt töötama ja ennast üleval pidama vastavalt erilistele juhtnööridele. Seetõttu tundus väljateenitud puhkusele jäämine koerale väga igav ja pikk väljavaade. Marika märkas, et meedias oli juttu koroonakoertest ja mõtles, et ta peaks pakkuma Silja supervõimetega haistmisnina, motivatsiooni ja innukust ka sellesse erakordsesse ametisse.

„Külastasime Vantaa teenistuskoerte väljaõppekeskust, et kohtuda sealse juhtiva koerakoolitajaga ning nii meie koostöö alguse saigi. Me läbisime koroona haistmise koolituse selle aasta alguses ja Siljat oli eriti lihtne välja õpetada tänu tema eelnevale kogemusele teenistuskoerana. Kui koer on harjunud töötama, siis on lihtne teda ümber õpetada uut lõhna tuvastama. Kodukoertest lemmikud tavaliselt ei oma piisavat motivatsiooni ja kontsentreerimisvõimet, et nuusutada igavaid asju või tuvastada väga spetsiifilisi lõhnu. Koroona lõhna on väga keeruline tuvastada, sest koer peab õppima nuusutama praktiliselt suuresti erineva individuaalse lõhnaga inimesi - nii neid kel pole Covid-19 viirust ja neid, kes lõhnavad Covidi järgi," selgitas Marika.