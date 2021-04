Britid ootavad Hiinast imporditava karusnaha keelustamist

Uuritud aretustoimingud näitasid põhiliste bioturvalisuse protokollide eiramist, mis on seotud koroonaviiruse leviku takistamisega loomadelt inimestele ja vastupidi. Puudusid nõutud desinfitseerimisjaamad ning kontrolli- või ohutusprotseduurid farmidesse sisenevate ja sealt väljuvate külastajate jaoks.„Meie uurijad tunnistasid karusloomafarmides peaaegu täielikult puuduvaid haiguse tõrje- ja tervisekaitsemeetmeid, mis on äärmiselt murettekitav, arvestades, et naaritsad, kährikkoerad ja rebased on kõik võimelised kandma koroonaviiruseid," ütles HSI tegevdirektor Claire Bass.

Farmides jäädvustati ka vigastatud loomi ning ridade viisi kitsastes puurides ringiratast tõmblevaid rebaseid. Loomakaitsjad selgitavad, et häirivad kaadrid psüühikaprobleemidega loomadest, keda hoitakse väikestest traatpuuridest koosnevates vabrikutes, on tööstusharu tavapraktika, mida näeb lisaks Hiinale ka Euroopa ja Põhja-Ameerika karusloomafarmides.

Sageli viiakse hukkamisprotsessi läbi teiste loomade ees, kes sama saatust ootavad.„Videos olevad loomad kannatavad vägivaldset ja kaootilist elektrilööki kehas, mitte ajus, mis tähendab, et nad on tõenäoliselt mitu minutit äärmuslikku füüsilist kannatust ja südameataki sümptomitele sarnast valu kogenud," ütles HSI veterinaarnõunik professor Alastair MacMillan.

Ühendkuningriigi Maksu- ja Tolliameti andmetel imporditi 2019. aastal üle 55 miljoni naela väärtuses karusnahku, millest 5.6 miljoni väärtuses nahku pärinesid Hiinast. Nii HSI, Suurbritannia loomakaitseorganisatsioon RSPCA kui Briti avaliku elu tegelased soovivad, et Ühendkuningriik keelustaks karusnaha impordi, arvestades, et riik keelas karusnahkade tootmise juba kahe kümnendi eest.

Lisaks jäädvustati karusloomade nülitud lihakehade müümist restoranidele, rikkudes eelmisel aastal kehtestatud seadust, mis keelab metsloomade liha tarbimise Hiinas. Keeld jõustus eelmisel aastal kahtluse tõttu, et ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia hakkas levima Wuhani elusloomaturult.

Karusloomafarmid on koroonaviiruste reservuaariks

Alates 2020. aasta aprillist on koroonapuhanguid esinenud enam kui 400 naaritsakasvanduses üle kogu Euroopa, lisaks ka Põhja-Ameerika farmides. Hiina ametiasutused ei ole teatanud, et sealsetes naaritsafarmides oleks viiruspuhanguid olnud.„Karusloomafarmide elutingimused, kus pressitakse metsikud loomad tihedalt üksteisega kokku, ei suuda rahuldada loomade baasvajadusi, tekitades neile tugeva stressi, mis võib kahjustada nende immuunsüsteemi," sõnas Bass. Teadlased on korduvalt hoiatanud, et metsikute loomade vabrikutes pidamine võib soodustada järgmiste zoonootiliste (loomadelt inimesele levivate) haiguspuhangute tekkimist.

Avaliku elu tegelased ja moeloojad kutsuvad peaministrit tegudele

Suurbritannia peaminister Boris Johnsonile saadeti hiljuti 50 briti kuulsuse allkirjaga kiri, milles kutsuti valitsust üles karusnaha müüki keelustama. Näitlejanna Dame Judy Dench, Queeni kitarrist Brian May ning tuntud saatejuht ja koomik Ricky Gervais kuuluvad nende inimeste hulka, kes on avaldanud pühendumust mittetulundusühingu HSI karusnahavaba Suurbritannia kampaaniale "Fur Free Britain".„See tippkuulsuste kiri, mis toetab uhkusega karusnahatööstuse julmuse keeldu, annab Boris Johnsonile selge sõnumi, et Suurbritannia ei peaks enam tähtsusetu karusnahamoe jaoks olema kaasosaline miljonite loomade kannatustes. Kui lõpeb müük, lõpevad ka kannatused," kommenteeris HSI tegevdirektor Claire Bass.

Boris Johnsonile kirjutasid otse ka olulised moeloojad nagu Stella McCartney, Vivienne Westwood, Katharine Hamnett, Christopher Raeburn, Erdem Moralioglu, Helen Moore ja Hannah Weiland, kes samuti kutsuvad peaministrit tegutsema. Nad tsiteerivad ühist veendumust, et tarbijate poolt juhitud ja innovaatiliselt toetatud mood on arenemas suunas, kus loomanahad on üleliigsed, kuna üha enam tipp-moedisainereid ja jaemüüjaid kõrvaldab selle oma kollektsioonidest.