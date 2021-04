Stopp, autod siit öösiti ei sõida! Astangul peatati kahepaiksete kaitseks öine liiklus

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et tänava osaline sulgemine on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine. „Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni. Piirangu eesmärk on tagada looduskaitse all olevatele kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest Astangu tänava ääres paiknevatesse sigimistiikidesse," ütles Siljanov.