"Kas kõik lehmad peaks ka tuppa viima?" Hoolimatute omanike eakas liigesehaige koer lamab päevad läbi külmal maapinnal

Koera asukohast iga päev mööda sõitnud naine kurtis, et saksa lambakoer olevat hoovis iga ilmaga, ka kõige krõbedama külmaga lebas ta betoonil. Oli näha, et koeral on liikumisega raskusi ning aeg-ajalt ei suuda ta isegi püsti tõusta. Enamiku ajast peetakse teda ketis.

Eestimaa Loomakaitse Liit otsis üles koera peremehe Olegi, kelle sõnul loom kuulub tema emale ning pärast kolimist väiksemasse korterisse ei leitud tema jaoks seal piisavalt ruumi. "Ema väitis telefonis, et peale ametnike suulist ettekirjutust oli ta käinud loomakliinikus Fik, kus koerale oli antud natuke valuravitablette ja liigeseid toetavat rohtu Synoquin. Valuravi tabletid olevat ammu otsas. Naine ei teadnud, et sellise tervisliku seisundiga koer peaks saama valuravi elu lõpuni. Samuti ei mäletanud ta ravimite nime. Palusime selle välja uurida ja teada anda. Mingeid muid mõistlikke soovitusi ta väidetavalt kliinikust ei saanud. Olla öeldud, et see on vanusest tingitud probleem," kirjeldab liit ühismeedias.