Endisel riukalikul tänavapoisil Papal seisab hea inimese abiga kõik veel ees

Papa saabus Pesaleidjasse 19. veebruaril 2021 Jõelähtmelt. Papa sünniajaks on 2017. aasta, seega ilus elu tänavakommetest eemal on veel ees!

Alguses mõtlesid vabatahtlikud, et Papa on selline mees, keda palju torkida ei tasu - aga voh sulle, Papa on hoopis näidanud, et ta on inimestega igati seltsiv! Seda eriti siis, kui tuled maiustega. Siis teeb Papa trikke, seisab kahel jalal ja venitab end maiuseni. Nüüd, kus Papa on ka veidi aega harjuda saanud, võtab ta tugeva nurrumisega vastu kõik paid ja hellitused! Seega peidab end karmi välimuse all üks väga pehme kiisuke.

Papa miinuseks on aga see, et ta on teiste kassidega vahepeal veidi riukalik, seega ta sobiks ilmselt hästi ainsaks kassiks perre. Aga ega kunagi ei tea, äkki oli mõne kassiga kassitoas hoopis vanast ajast mõned asjad klaarimata..

Papa on halli-valge kirju ning tema tänavaelu jäljed hääbuvad tasapisi. Huvitaval kombel on tema üks pupill suur ja teine väike. Tema silmad on kontrollitud ning midagi muret tekitavat ei ole, seega see on lihtsalt tema eripära ja omanäolisuse märk!

Uuri Papa kohta lähemalt siit: https://www.pesaleidja.ee/loomad/papa-22274320/praegu-otsivad-kodu/