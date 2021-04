Talvekarv on pusasse kiskunud? Lemmikud vajavad kevadisi iluprotseduure

Kõige sagedasem viga on see, et liiga kergelt loobutakse kodusest karvahoolduseset. Groomerid kuulevad igapäevaselt, kuidas üks või teine lemmik ei lase kodus end harjata, pesta, fööniga kuivatada jne. Tegelikkus on see, et on alustatud valesti nende protseduuride harjutamist või ei osata oma lemmikule õigesti läheneda.