8 märki sellest, et su koer võib olla tiine

Tiine koer Foto: Tiit Blaat

Koerad on põhimõtteliselt suutelised tiinestuma igal innaajal, seega umbes kaks korda aastas. On pesakondi, mis on oodatud paaritamise tulemus, ning paraku ka neid, kus kutsikad tulevad ilmale mitte niivõrd planeeritult - viimase vastu on ainus tõhus vahend streliseerimine.