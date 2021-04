Kanakulli uuriva Madis Leivitsi hinnangul on maaülikooli kliinik Eestis ainus koht, kus metsloomi saab korralikes tingimustes ravida ja nende haigusi diagnoosida. Foto: Raivo Tasso

Eesti Maaülikooli veterinaari Madis Leivitsa käe all on kosunud valdavalt need loomad, kes inimeste kodusesse satuvad haruharva, nimelt metsloomad. Tihti seisab ta aga dilemma ees, kus on piir, kus looma abistamiseks tehtav kahjustab mõnda teise metslooma toimimist või koormab loodust.