Kas Batman leiab oma Robini? Või Sipsik oma Anu?

Varjupaigatöötajatel jätab süda jõnksu vahele kaks korda ja seda duublit võib juhtuda pea iga päev. Esimene jõnks jääb vahele siis, kui elusaatuse keerdkäigud on looma varjupaika toonud, vahet pole kas ta on koer või kass või mõni muu vahva tegelane. See jõnks käib seetõttu, et näeme looma muret ja murtud südant. Aga aeg parandab haavad, me õpime teineteist tundma ning loom teeb hoolitseja südamesse pesa. Teine jõnks käib südamest läbi siis, kui oleme loomale otsinud uue kodu ning ta rõõmsalt saba lehvitades varjupaigaväravast välja läheb. See teine jõnks on ütlemata magus ja teeb südamele head.