Kivi kaela ja Keila jõkke! Loomapäästegrupp püüab jälile jõuda taksikoera tapjale

"Peremees kutsub oma sõpra. Koer tulebki saba liputades. Omanik teeb pai ja seob rihma külge paela, mille teises otsas kivi. Käib sulpsatus ja omanik teeb minekut, et mitte elu ja surma heitlust pealt vaadata. Võib-olla aga nimme vaatas ja tundis, kui hea on olla kuningas. Kui vägev on olla karistamatu ja võimas. Lausa jumal, kes otsustab elu ja surma üle!" kirjeldab Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner hüpoteetiliselt Kohukese nimelise taksikoera viimaseid hetki.

Valner ütleb, et Loomapäästegrupp uurib tapmist omal käel ega ole teinud avaldust politseisse, kuna eelmised analoogsed juhtumid on jäänud tähelepanuta. "Mäletate Pärnus uputatud koera lugu? Ise jäi kinni, jõe vesi tõusis ja kogu lugu! Loomulikult sidus koer ise kõik sõlmed!" toob ta näite. "Proks võiks arvata, et tegu oli lausa koroonapandeemiast tingitud suitsiidiga - kutsa stressis, noh! Üldse ei imestaks. Kohus kindlasti leiaks, et uputamine pole julm tegu ja omanik ei tahtnud oma loomale samamoodi halba nagu ka Haapsalu härra, kes oma kiisu ajud veetünnis laiali tagus."