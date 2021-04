Imeloom või müütiline olend? Kodutul kassipojal võib olla kaks DNA-d

Apricotiks nimetatud kassipoja leidis Nashville`is Tennessees oma maja remontinud pere, kes kiisu koos tema õega kohalikku varjupaika toimetas. Apricotil on pool nägu musta, pool oranži karva, mis tekitab küsimusi tema päritolu ja geneetilise baasi kohta. Ka tema silmad on kumbki erinevat värvi.

Mõned loomaarstid on avaldanud arvamust, et arenguhäire tõttu ühinesid emakassi emakas kaks loodet ja seetõttu on kiisupojal kaks DNA-d.