Õiguskantsler ei rahuldanud karusnahatööstuse kaebust karusloomafarmide eelnõu kohta

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis möödunud aasta sügisel Riigikogus I lugemise. Eelnõu on järgmiste lugemiste ettevalmistuseks uuesti keskkonnakomisjoni päevakorras. Karusnahatööstus esitas eelmisel nädalal õiguskantslerile kaebuse, väites, et Riigikogu liikmete esitatud algatus on põhiseaduse vastane. Selle nädala alguses teatas õiguskantsler Ülle Madise , et eelnõu ei lähe vastuollu põhiseadusega ning andis loa eelnõu menetlemisega jätkata.