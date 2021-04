Massaaž aitab koera kümnete tervisehädade korral - õpi seda kodus tegema!

Professionaalse koeramassööri õppeaeg on üks aasta. Võimalus Zoomi vahendusel õppida ise oma koerale massaaži tegema on aga turvaline ja väikese ajakuluga. Koeraomanik saab esmase oskuse ja seejärel on juba kergem ka otsusele jõuda, kas selline ala võiks kujuneda tema tööks.

Koduses keskkonnas oma esimest massaaži kogeval koeral jääb ära ärevust tekitav kohalesõit ja kohamuutus, omanik aga säästab aega ja väldib nakkusohtlikku olukorda. Rahutu, sotsialiseerimata või agressiivselt käituva koeraga on päris keeruline koeramassööril hakkama saada.

Sageli ei tule esimesest teraapiast midagi välja. Ja kui koerale meenub ebameeldiv mälestus loomaarsti visiidist, võib ta seoseid luues stressi sattuda. Sageli ei lase hirmunud koer võõral inimesel endale paigi teha, hirmu või valu korral võib aga koer enesekaitseks ka näksata. Kui aga omanik on lihtsamad võtteid ise kodus juba kasutanud ja koer on sellise protseduuriga harjunud, on ka spetsialistil koeraga kergem hakkama saada, sest koer suudab massaaži käigus lõdvestuda ja naudib tegevust ning on seetõttu koostööaltim. Ta teab, mida oodata. Mis saaks olla parem koera jaoks kui see, et omanik on võtnud aega koos temaga olla ning silitab ja sasib tema karva.

Massaaži tuleks teha siiski natukene rohkem survet avaldades kui seda on tavapärane pai. Seda saab õppida veebi vahendusel, kus on reaalselt näha millises järjekorras protseduuri teha, milliseid võtteid millises piirkonnas kasutada ja kui pikk peaks antud koera massaažiaeg olema. Saab teada, kuidas koera asend mugavamaks teha ning mida enne ja pärast massaaži silmas pidada.