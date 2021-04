Vald rikkus seadust ja jättis inimesed kassikoloonia probleemiga üksi

Lõpuks saadeti omavalitsuse poolt ühel korral kohale varjupaik ja kätte saadi üks kass, kuid sellega valla kohustuse täitmine piirdus. „Meile teadaolevalt ei kuulu need kassid kortermaja elanikele vaid nad on sinna ise tulnud ja elama jäänud. Tõesti elanikud kasse toidavad ja olid neile talve külma eest varjamiseks ka majakesed ehitanud, kuid oma loomadeks keegi neid pea. Elanikud ei ole lihtsalt soovinud kasse jätta nälga ega külma kätte," lisas ELS-i otsese abistamise juht Kaisa Kamm.

Loomatauditõrje seaduse kohaselt on omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud loomad hulkuvad, nad tuleb kinni püüda ning tagastada omanikule või leida neile uus omanik. Seadusega on selle punkti täitmise kohustus määratud omavalitsusele. „Lisaks sellele, et hulkuvad loomad võivad levitada haiguseid ja tekitada inimestele varalist kahju, on tänaval viibimine ka loomale endale ohtlik. Samuti võivad tänaval vabalt elavad loomad hakata valimatult paljunema ja sellega koduta loomade kolooniad tekitada," kommenteeris Kamm.

Selts on omavalitsusega korduvalt kortermaja territooriumil elavate kasside probleemist rääkinud, samuti seletanud lahti seaduse punkte ja palun loomadega tegeleda, kuid kahjuks vald oma hulkuvate loomadega endiselt tegeleda ei soovi. Viimases kirjas ELS-ile toob Tapa vald välja, et ei saa nõustuda Seltsi väitega nagu oleks sealsetes kõrvalhoonetes elutsevate kasside puhul tegemist hulkuvate loomadega, kuna kasse toidetakse ja neile on kuuris olemas elupaik. Tuginedes eeltoodule leiab omavalitsus, et keegi on võtnud loomade eest hoolitsemise enda peale ja vallal ei ole alust erakinnistult ära võtta konkreetseid koduloomi.