Looduslikud toidulisandid ja puugitõrjevahendid on lemmikloomaomanike seas üha populaarsemad

Veterinaar ning KIKA lemmikloomapoodide peaapteeker Kamilė Ausmanė on oma praktikas näinud palju olukordi, kus keemilised ja sünteetilised preparaadid on lemmikloomadel vastunäidustatud nende terviseseisundi või vanuse tõttu. Loomaarsti sõnul otsib järjest rohkem lemmikloomaomanikke looduslikke alternatiive oma looma tervise hoidmiseks.

Veterinaar rõhutab, et kunagi ei tohiks kasutada mitut keemilist kaitsevahendit korraga, mis tähendab, et need loomaomanikud, kes soovivad oma lemmikule täiendavat kaitset, peaksid keemilistele abivahenditele (näiteks puugirihm) lisaks otsima naturaalseid preparaate.

„Tõsiasi on see, et turul pole ühtki toodet, mis tagaks sajaprotsendilise kaitse puukide vastu. Seepärast soovitavadki eksperdid erinevaid puugitõrjevahendeid omavahel kombineerida, kasutades samal ajal mitut. Siinkohal on looduslike tõrjevahendite eelis see, et erinevalt kemikaalipõhistest tohib nende puhul kasutada mitut vahendit samal ajal. Samas mitme keemilise abivahendi korraga kasutamine võib tekitada loomakesele mürgituse,“ selgitab Ausmanė.