ILSE BLOGI │ Taksid ja traksid

Seljaprobleemid on taksidele paraku eos sisse kodeeritud, mistõttu on neil esimese poole aasta jooksul keelatud trepist käia, neid tuleb kasvatada nii, et nad peremehe või külaliste tulles suurest rõõmust pöördega imehüppeid ei teeks ning ka kaelarihmaga võivad nad oma selgroole enesekontrolli kaotamisel viga teha. Eks neid tagaratastega takse ole aeg-ajalt nähtud küll.

Ilse oma trakside vastu ei protesteeri. Kui ta näeb neid nagist võetavat, siis algabki see hüppamise ja niuksumise voor, mida on targem vältida. Mäletan, et eelmiste koertega oli rihmas käimisel mingi konsensuse saavutamine väga keeruline. Ilmselt me ka ei harjutanud neid õigesti, aga tirimise probleem jäigi korduma (eriti hull oli see dogi puhul, kellel jõudu mitu korda rohkem kui mul).

Ilse puhul tuleb arvatavasti appi see, et ta on introvert. Just, olen jälile saanud, et ta on introvert, sest uued inimesed, loomad ja olukorrad muudavad ta ettevaatlikuks. Ta ei ole arg, aga eelistab situatsiooni algatuseks pigem eemalt jälgida ja mitte pärdiku kombel joviaalselt peale karata.

Niisiis hakkas ta rihma otsas kohe truult kõrval käima (esialgu on meil jäik rihm, mitte flexi), mingit sikutamist pole olnud ja kui alguses pisikesed käpad pikemast vahemaast ära väsima kippusid, siis hakkas ta märku andma, et on süllevõtuaeg.

Meie tavapärane trajektoor on Rocca al Mare mereäärsel promenaadil ning siinse oja ääres on end sisse seadnud ka pardid. Jahikoer ja pardid ei ole reeglina kuigi hea kombo (meie eelmine taks Tilde, kes ujumist ei sallinud, sooritas oma elu ainsa vettehüppe siiski paadisõidul, sest jahikirg sai vee peal parte nähes temast võitu), aga Ilse läheb ujedalt partide juurde, nuusutab neid pieteeditundeliselt ning linnud ei võta vaevaks tema eest plagamagi panna. Pikapeale tundub neile ilmselt, et see on juba tuttav taks. Vesi ei näi ülearu meele järele olevat ka Ilsele: pärast jalutuskäiku on porikoera kõhualuse ja käppade pesemine üsna vaevaline ettevõtmine.