Teeme selgeks: kui palju peaks koer ööpäevas magama?

Eksperdid soovitavad ka neljajalgsete sõprade puhul pidada kindlat päevarežiimi, milles magamisel on oma kindel koht: see on oluline juba kasvõi immuunsüsteemi tugevdamise seisukohalt.

Uneaja soovitused on mõnevõrra erinevad, lähtuvalt koera vanusest, tõust ja füüsilisest aktiivsusest. Kutsikad suudavad magada sügavalt pikki tunde ööpäevast, vanusega unevajaduse väheneb. Vanemate koerte uni on pinnapealsem ja ebakvaliteetsem.

Koerteneuroloog Marta Lopez kinnitab, et täiskasvanud koer võiks magada 12-14 tundi ööpäevas. Kutsikate unevajadus võib ulatuda lausa 18 tunnini. Ta toonitab, et koer, kes kogu päeva toas pikutades veedab, vajab vähem und kui teine, kes päevad läbi õues jookseb või keda kasutatakse tööülesannetel.

Neuroloog rõhutab, et kõige mõistlikum on sünkroniseerida omaniku ja koera päevaplaan ning loomulikult koera võimalikult palju füüsiliselt väsitada - siis on tema uni ka sügavam. Kui koer magab öösiti samal ajal kui peremees, on võimalik silm peal hoida, et ta vähemalt osa oma uneajast täis saab. Nagu ka inimeste puhul, viitab koertelgi unepuudusele meeleolumuutus. Närviline või loid koer ei ole tõenäoliselt korralikult välja puhanud.