VIDEOD | On see vast ettevõtmine! Vaata, millise kavalusega antakse ravimeid loomaaialoomadele

Samas loomaaias on turgutatud sadade loomade tervist - putukatest piisoniteni. Selle tööga on hõlmatud rida eksperte: loomaarstid, toitumisspetsialistid, patoloogid ja tehnikud, kel kõigil on ettevõtmises oma roll. Ravimitena manustatakse vastavalt vajadusele nii tablette, süste kui vedelikke. Kindlaks teha, et loom ikka kogu vajaliku doosi kätte saab, nõuab üksjagu loomingulisust.

Vaata, kuidas suhtub ravimi võtmisesse punane panda: