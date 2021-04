FOTOD | Koerakari väljus kontrolli alt: napsulembese taadi 15 koera elasid ja poegisid õues kastides

"Oli üksjagu hooldamata koeri. Oli päris räme korralagedus ja eriti just toas. Oli kutsikatega emme mesilastaru meenutavas kastis palja maa peal. Oli eakas peremees, kes ilmselt pudelisse ei sülita. Oli ka üks väga nälginud või haige koer. Olid ka lühikesed ketid ja olematud kuudid," loetleb ta. "Ei näinud ma aga julma peremeest, kes loomadest ei hooli, vaid hädas taati, kellele sugulaspaarituste teel kasvav kari aina rohkem üle pea kasvas. Mees ise oli aga tubli ja suutis ilmselt oma laste abiga koertele kodusid leida. Nädalavahetusel olla just kaheksa ära viidud. Loomapidamistavad ja arusaamised kuulusid küll vene- või isegi tsaariaega, aga paha südamega see mees nüüd küll ei olnud."

Vanahärra kinnitas, et olukord oli väljunud küll kontrolli alt, kuid loomi tapma tema ei hakka. Samuti punnis ta vastu nende loovutamisele ning kinnitas, et varjupaika ta ühtki koera kindlasti ei anna. "Vanahärra veenmisele ja kauplemisele kulus tohutu aeg, aga sedapuhku tulid kasuks inimlikkus, mõistmine, psühholoogia ja "ettepanek", millest oli koerteomanikul pea võimatu keelduda. Ühe valge "nässaka", kes talle kõige kallim, jätsin mehele seltsiks," jutustab Valner.

Koerad viidi PetCity kliinikusse ööbima - kokku sai päästetud 14 looma, neist kaks emakoera koos kutsikatega. Loomapäästegrupp jagab koerad laiali hoiukodudesse, kellest mõned on juba avaldanud soovi loomad päriseks endale jätta. Selle üle on Valner eriti tänulik: "Loomade "jõlgutamine" ja kodust kodusse loopimine mõjutab looma psüühikat, sest iga järjekordne kolimine on tema jaoks võrdväärne reetmisega. Lõpuks on loom peast täitsa sassis, mis maakeeli tähendab apaatset või hoopis tigedat looma ja seda meist keegi ei taha. See ei ole üldse okei - kui otsustasid võtta, siis hoia ja hoolitse, mitte ära hakka ülejärgmisel päeval hädaldama, et pissis tuppa ja rikkus uue parketi ära."