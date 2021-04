"Tahan päästa viisakat koera, kes käiks rihmas ja teeks trikke!" Koeranõudlejad pirtsutavad varjupaigast sõpra valides

On laupäeva hommik kell 9, kui tuleb kõne ähmase häälega meesterahvalt: "Tere, teil on mingid koerad ära anda vää? Tead sa, mul juba kolmas kutsikas jooksis auto alla. Jubedalt tahaks uut sõpra endale, saan siis vää?" Kuna peale tere minu suust midagi muud ei tulnud, siis polnudki lisada enamat kui "head aega" ja kõne kinni panna.

Kodu otsib kutsikas, kes on võimeline ka agilityt tegema - mis oli ka koduotsingusse kirja pandud. Helistab meeldiva häälega naisterahvas, kelle sooviks on, et MTÜ õpetaks koera lisaks agilityle igasugu trikke tegema, sest vaadake, nende kodukohas on sügis ning pimedad õhtud. Jah, meil siin Kilingi-Nõmmel paistab 24/7 päike?! Pärast päevatööd on süüa, ravi ja sotsialiseerimist ootamas vahelduva eduga paarkümmend looma, aga koerasoovija nõudmised tuleb täita. Pakun siis varianti, et ehk käime juba ka näitusel ära, ainult et sellisel juhul jääb arusaamatuks, kes või milleks tema üldse on.

"Ma tahan kutsikat või nooremat koera oma 80-aastasele emale!" on täiesti tavapärane soov. Kui pakun vanemat, nii 7-10-aastast looma, siis vastatakse nipsakalt: "Mõelge nüüd ka, kui koer sureb enne mammat ära, siis on mamma ju kurb!" Kui küsin vastu, et mis siis saab, kui ema enne sureb ja koer on alles mõneaastane, lubatakse loom suure suuga oma hoole alla võtta. Kahjuks on mul seda raske uskuda, kuna mu MTÜ on selliseid koeri täis. Pärand sobib, aga koer enam mitte.