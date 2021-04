Kuidas ära tunda, et su lemmikloomal on puukinfektsioon?

Ühtlasi ei ohusta puugid meid ainult metsas või rabamatkal, aga ka linnaparkides ja isegi kortermaju ümbritsevatel muruplatsidel. Kuidas kaitsta oma lemmikut puukide eest ning kuidas ära tunda puugihammustusest tekkinud infektsiooni?

Ohutumate jalutuskäikude ABC

KIKA lemmikloomapoodide jaekaubanduse juhi Ksenia Germani hinnangul on säilinud müüt, et puugioht valitseb ainult hiliskevadel ja suvekuudel. Tegelikult on puugid aktiivsed märksa pikema perioodi vältel ning võivad loomaomanikke üllatada juba esimestel kevadistel päevadel.

„Tõepoolest on puugid kõige aktiivsemad mai keskel, kuid kaitsevahendeid kasutamata on äärmiselt tõenäoline, et teie lemmik korjab oma esimesed puugid juba neil päevil. Ilmad ju lähinädalatel lõpuks soojenevad ning siseruumides kehtivate piirangute tõttu veedavad paljud inimesed oma vaba aja lemmikuga metsas või rabamatkal. Seepärast peakski juba praegu kasutama puugitõrjevahendeid ning looma pärast iga jalutuskäiku põhjalikult kontrollima," ütleb Ksenia German.

Ekspertide sõnul ongi kõige olulisem põhjalik puugikontroll. Lisaks karvastikule, tuleb kindlasti üle vaadata ka looma tundlikumad ja õhukesema karvkattega kohad nagu jalgevahe, käpad, alakõht, kaenlaalused ning kõrvad. Eriti valvsad ja põhjalikud peavad olema paksu karvkattega loomade peremehed, sest tiheda karva seest on vereimejaid raskem leida. „Siin võib loomaomaniku tööd pisut lihtsustada põhjalik karvahooldus koertesalongis või karvastiku regulaarne harjamine," soovitab Ksenia German.

Kuidas ära tunda sümptomeid?