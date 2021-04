Koerte katk tõstab pead, kuid loomaomanike hulgas levib vaktsiinivastasus

Aprilli alguses sattus Pärnu PetCity kliinikusse rebane, kes samas eutaneeriti. Tegu on juhusega, kuna Loomapäästegrupile saabus teade Saulepist leitud noorest rebasest, kes tundus olevat autolt löögi saanud. Grupi vabatahtlikud Juss ja Risto toimetasid looma igaks juhuks kliinikusse ning esialgu näis, et tollel pole viga midagi.

"Suuremaid vigastusi ei paistnud, vabatahtlikud olid valmis rebase metsa tagasi viima, aga seal samas kliinikus tabas teda krambihoog, mis on iseloomulik koerte katkule," rääkis Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner.

Tema sõnul oli tegu õnneliku õnnetusega. Loomaarstid taipasid sümptomite põhjal kohe, millega tegu ja eutaneerisid haige looma. Diagnoosi kinnitas hiljem ka laborianalüüs. Kui siiani on katkujuhtumeid viimasel ajal tuvastatud vaid Harjumaal, siis nüüd on põhjust oletada, et neid võib ette tulla ka mujal.

"Loom ei tunne ju riigi või omavalitsuse piire, ta liigub sinna, kuhu tahab," tõdes PetCity loomakliiniku tegevjuht Jürgen Mitt, kelle hinnangul on põhjust arvata, et nakkusjuhte on rohkem, kui neid veterinaarideni jõuab. Metsloomi ju spetsiaalselt ei testita.

"Kui ma 2012. aastal ülikooli lõpetasin, siis seda haigust ei esinenud, viimasel ajal on see hakanud uuesti pead tõstma," lausus ta ja toonitas, et tegu on äärmiselt ohtliku ning kergesti nakkuva tõvega, mida on algusjärgus raske diagnoosida. "Haigus kulgeb etapiliselt: alguses tekivad hingamisprobleemid ja ninaeritis, mis võivad viidata ka mõnele teisele haigusele. Kui katk juba närvisüsteemini jõuab, on see lihtsamini äratuntav," selgitas ta.

Mitt lisas, et katkule puudub ravim, võimalik on vaid sümptome leevendada. Seevastu on olemas tõhus ennetus kompleksvaktsiini näol. Paraku levib loomaomanike hulgas üha enam vaktsiinivastasus. "Nii nagu inimestegi puhul - ei taheta vaktsineerida ennast ega oma last, ei taheta vaktsineerida ka koera," nentis ta.