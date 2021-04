Ettevaatust - nahaparasiidid! Uude koju koliv näriline peab karantiini jääma

Väga oluline on meeles pidada üht väga ranget reeglit: teiste samast liigist loomade olemasolul kodus peab iga uus loom läbima min 14 päeva karantiini. Seda ka siis, kui loom on tulnud kodust, mitte kasvandusest või poest. Kahe nädalaga peaksid välja tulema infektsioonid ja parasiitide olemasolu.

Palun, ärge kunagi pange uut looma enda loomadega kohe kokku.Kõige sagedam sümptom, mis võib viidata nahaparasiitide olemasolule, on tugev sügelemine. Loom kratsib ennast nii, et tekivad kratsimishaavad, koorikud. Võimalik on ka karvade väljalangemine, tekivad karvutud laigud.

Tavaliselt on nahaparasiidid on liigisisesed, aga on ka neid, kes võivad üle minna teistele lemmikloomadele ja isegi inimestele. Kui märkate, et teie merisiga, rott, hiir või muu näriline või küülik sügavad/närivad ennast palju ning kui neil esineb karvutuid laike, siis peaks ruttu pöörduma loomaarsti poole. Ainult loomaarst saab selgeks teha, kas tegu on parasiitidega, seenhaigusega või millegi muuga ja määrata õige ravi.