Koer autokasti ja reisile? Loomaomanikud seavad lemmikud turvalisusele vilistades ohtu

Aprilli alguses saadeti Eesti Loomakaitse Seltsile pildid auto kastis reisivast koerast. Teataja sõnul tahtis koer kastist välja hüpata, kuid õnneks see tal ei õnnestunud või kartis piisavalt, et mitte seda teha.

Koer sõidutamine pikap-auto kastis näib võibolla mõnusa maaromantikana, kuid see ei ole kaugeltki turvaline. Mõni koer ehk tõesti istub kastis viisakalt ja temaga ei pruugigi kunagi midagi juhtuda, sest õnneks ei teki olukorda, mis viiks õnnetuseni. Kuid vast me kõik leiame, et teise elusolendi elu ja tervisega mängimine ei ole vastuvõetav. Looma puhul tasub arvestada, et ükskõik kui hästi õpetatud ta meil ka ei oleks, võib siiski juhtuda, et välistele ärritajatele reageerib ta ootamatult.