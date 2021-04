5 soovitust, mis aitavad valida su lemmikule nime

Paljud armastavad lemmiklooma kutsuda inimesele omase nimega (Bosse, Marta, Oscar). Teised vaatavad nostalgiaga tagasi lapsepõlve ja leiavad nime mõnelt kunagiselt kangelaselt (Pipi, Lotte, Mõmmi). On neidki, kes nimetavad looma mõne ihaldatud eseme või kaubamärgi järgi (Gucci, Rover, Harley).

Oluline on, et koeral või kassil ei tekiks raskusi kuuletumisel. Selleks on tarvis tähele panna paari tõsiasja.