ILSE BLOGI | Meil on valmis juba pliiatsid ja suled: taks alustab kooliteed

Eks see on vana tõde, et koertekoolis õpivad eeskätt omanikud. Koer omandab distsipliini siis, kui see peremehel selge on. Nii minu kui Tomi üks suuremaid hädasid on kärsitus, seega ei tee mõningane kannatlikkusekool meile kummalegi paha.

Kutsikakooli ja treeningutega on meil pistmist olnud ainult ajast, kui meie dogi Glammy kunagi kutsikas oli. Ka siis jäi see rohkem Tomi õlule, kuna ajastus oli niisugune, et kandsin kõhus oma kolmandat last ning suur koer ja libe maapind kombinatsioonis ei tundunud kõige ohutum väljavaade.

Ilse õpib aga hoopis väikesekasvuliste koerte Krista Laaneti käe all. Igaks juhuks ma Ilsele ei ütle, et ta väikesekasvuline koer on, tal endal on ehk hoopis teine veendumus. Pealegi on ülejäänud kursusekaaslased tõepoolest nii kasvult väiksemad kui ka vanuselt pisut nooremad, seega taks mõjub videopildis nagu istuma jäänud õpilane (ega seda talle vist ka mainida ei tasu).

Tänapäevane koerte koolitund näeb välja nii, et kokku lepitud ajal logivad end kõik Zoomi keskkonnas vastava lingi kaudu sisse, istuvad teki ja kutsikaga põrandal, maiused on käepärast pandud ning treener teeb koolijütsidega tutvust ja annab juhiseid esimesteks käsklusteks, mida omandama hakkame.

Päris esimene ongi ülivajalik "siia!", mille täitmisest me (eriti vabas õhus) teinekord puudust oleme tundnud. Aga maiuse, visaduse ning - mis peamine - ülevoolava kiitmise toel jõuame eesmärgile üha lähemale. Eile saime hakkama ka nii, et Tom seisis toa ühes, mina teises otsas ja Ilse pidi siis kordamööda kummagi kutsele alluma.

Kiitmisega on eestlastel, nagu on: head sõnad kõik on ju loetud ja valehäbisse maetud, nagu laulusalmgi ütleb. Seega tuleb meil rohkem iseendaga vaeva näha ja tunnustamisele pühenduda, kuna mingist hetkest, (mis praegu veel kindlasti kätte jõudnud pole) alates pea koer kuulama ka ilma preemiata.