Kas dr Youtube teab kõike? Oskamatult masseerides võid koerale viga teha

Me kõik tahame olla kõiges kõige paremad ja osata kõike. Eelkõige, et hoida raha kokku või tõestada teistele, et õige eesti naine ja mees saavad kõigega ise hakkama. Kas see on tegelikult tõde, mida meile on aastaid sisse tambitud? Mina ei usu sellesse, et ma pean kõike oskama ja teadma. Igal alal on omad spetsialistid. Selles ju mõte ongi, et saaksid teha just neid asju, mis sulle rõõmu pakuvad ja tulemus on ka parem kui põlve otsas tehtu.

Toon teile oma elust näite..Tahtsin värvida elutoa seinu, mõtlesin, et ah mis see siis ära ei ole, tõmbad värvi seinale, plätserdad veidi ja saab kena? Paraku mitte. Triibud siin ja seal... Vahtisin youtube videosid küll, et kuidas, mida teha, kuid videotes sisaldub erinev info ja kusagil panin tehnikaga ikkagi pange: tulemuseks suurepärane triibuline sein.

Küllap on teilgi sarnaseid näiteid. Youtubes on sadu videosid, kuidas koertele massaaži teha. Enne, kui massaaži ära õppisin, vaatasin neid ja mõtlesin, et oi kurja... ma ju näen küll, kuhu need näpud lähevad, aga kas see on ikka see õige koht? Milline see tunne peab näppude all olema? Loobusin youtubest, sest ei hakanud koera kehaga mängima.

Paljud on öelnud, et ah, mis see siis ära ei ole, ma teen ise oma koerale massaaž niisama, ilma õppimata. Silitamine on koerale jaoks suurepärane ja kutsub esile alati muutusi kehas, vereringes jne. Aga massaaž on midagi muud kui silitamine. Olete ju ise massööri juures käinud?!

Kui sa ise masseerima hakkad, kas sa tead, kus asuvad koera lümfid et sa mürke verre ei masseeriks? Kas sa tead, millisena tundub pehme lihas näppude all? Kui pehme on pehme? Soovitan väga oma koera puudutada, silitada, kuid reaalse massaaži tegemise jätta sellele, kes on seda õppinud. On okei kõike mitte ise osata.

Mõned nädalad tagasi hakkas mu malamuut ühte jalga lonkama. Vahel püsti tõustes oli lonkamine nii sügav, et kõndimine muutus valulikuks ja ega ta tahtnudki end paigalt liigutada. Ta oli õnnetu.